Мамун — о Валиевой: вся страна хочет крепко-крепко обнять нашу малышку

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась о скандальной ситуации с Камилой Валиевой на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Вчера, 11 февраля, была официально подтверждена информация о положительной допинг-пробе 15-летней спортсменки. Её участие в личном турнире зависит от решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Выездная панель CAS начнёт рассматривать дело Валиевой завтра, 13 февраля, в 15:30 мск.

Личный турнир фигуристок на Олимпиаде-2022 начнётся 15 февраля.

«Вся страна хочет крепко-крепко обнять нашу малышку, особенно после вчерашних кадров, когда она пряталась. Всё, что сейчас ей можно дать, это слова поддержки», — сказала Мамун в эфире Первого канала.

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