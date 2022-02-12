Мамун — о Валиевой: вся страна хочет крепко-крепко обнять нашу малышку

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась о скандальной ситуации с Камилой Валиевой на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Вчера, 11 февраля, была официально подтверждена информация о положительной допинг-пробе 15-летней спортсменки. Её участие в личном турнире зависит от решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Выездная панель CAS начнёт рассматривать дело Валиевой завтра, 13 февраля, в 15:30 мск.
Личный турнир фигуристок на Олимпиаде-2022 начнётся 15 февраля.
«Вся страна хочет крепко-крепко обнять нашу малышку, особенно после вчерашних кадров, когда она пряталась. Всё, что сейчас ей можно дать, это слова поддержки», — сказала Мамун в эфире Первого канала.
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 12 февраля 2022
-
15:12
-
15:11
-
15:11
-
15:06
-
15:04
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:46
-
14:46
-
14:42
-
14:42
-
14:42
-
14:40
-
14:36
-
14:34
-
14:31
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
14:15
-
14:14
-
14:11
-
14:05
-
14:05
-
14:02
-
14:00
-
13:58
-
13:57
-
13:54
-
13:54
-
13:48
-
13:45
-
13:43
-
13:40