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Вероника Степанова записала видеообращение после победы на Олимпиаде в Пекине

Вероника Степанова записала видеообращение после победы на Олимпиаде в Пекине
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Российская лыжница Вероника Степанова записала видео в своём «инстаграме» после завоевания золотой медали в эстафетной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Всем привет. Поздравляем страну, поздравляем весь мир с победой. Спасибо большое команде, спасибо большое Елене Валерьевне (Вяльбе. — Прим. «Чемпионата»). Спасибо большое той системе, которая растила, кормила и тренировала чемпионов. Ура!» — сказала Степанова.

Видео доступно на «Чемпионате».

Своё первое олимпийское золото также выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Второе место в эстафете заняла Германия, третьей стала Швеция.

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