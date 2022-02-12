Первый тренер Ступак — об эстафете: Юля — молодца! Её поставили убегать, она это сделала

Александр Ветров, первый тренер олимпийской чемпионки, российской лыжницы Юлии Ступак, высказался о победе национальной команды в женской эстафете на Играх в Пекине (Китай).
«Мы с женой Галиной Константивной — первые тренеры Юли, воспитали её вместе и очень рады! Всё было сделано тактически правильно. Юлю поставили убегать, и она это сделала. Она просто молодца! Не всегда она бегает первый этап. Месяц назад на Кубке мира они бежали в таком же составе, тогда всё получилось. Поэтому тренеры решили, что на переправе коней не меняют.
Её эмоции после первой гонки? Это была акклиматизация к Пекину. Была не в лучшем состоянии. Сейчас мы видим, что она вработалась, она в порядке. Нас поздравляют незнакомые люди в республике Коми. Это очень приятно! Думаю, Юля побежит с Наташей Непряевой командный спринт. Там хорошая перспектива. У них уже получалось. Надеемся на медали», — сказал Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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- 12 февраля 2022
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