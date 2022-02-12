Юлия Ступак показала зажигательный танец в честь победы в эстафете на Олимпиаде-2022
Поделиться
Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала в «Инстаграме» танец в честь победы в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Это победаааа!!! Как же я вас люблю! Спасибо богу за этот день и вам за поддержку», — подписала видео Ступак.
Публикация доступна на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».
Напомним, сборная России, которую представили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, завоевали золотые медали в эстафете на ОИ-2022. Серебряные медали достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 12 февраля 2022
-
16:35
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:22
-
16:21
-
16:21
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
16:06
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:48
-
15:42
-
15:38
-
15:36
-
15:35
-
15:24
-
15:18
-
15:17
-
15:14
-
15:12
-
15:11
-
15:11
-
15:06
-
15:04
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:46
-
14:46
-
14:42
-
14:42
Партнерский контент