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Юлия Ступак показала зажигательный танец в честь победы в эстафете на Олимпиаде-2022

Юлия Ступак показала зажигательный танец в честь победы в эстафете на Олимпиаде-2022
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Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала в «Инстаграме» танец в честь победы в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Это победаааа!!! Как же я вас люблю! Спасибо богу за этот день и вам за поддержку», — подписала видео Ступак.

Публикация доступна на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».

Напомним, сборная России, которую представили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, завоевали золотые медали в эстафете на ОИ-2022. Серебряные медали достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.

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