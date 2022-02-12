Норвежская лыжница обратилась к Веронике Степановой после победы России в эстафете
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Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм обратилась к Веронике Степановой после победы сборной России в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). За сборную России выступали Степанова, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.
По окончании соревнований Степанова опубликовала пост в своём «инстаграме». Фоссесхолм в комментарии написала: «Поздравляю вас».
Серебро в женской эстафете завоевала сборная Германии, бронза досталась Швеции. Сборная Норвегии в составе Тириль Уднес Венг, Терезе Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм и Рагниль Хаги заняла пятое место.
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