Диана Дэвис и Глеб Смолкин захватили лидерство после проката ритм-танца на Олимпиаде-2022

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютировали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Россияне представили ритм-танец.

За выступление Дэвис и Смолкин получили от судей 71,66 балла. Таким образом, пара квалифицировалась в произвольную программу.

Дэвис и Смолкин попали в третью разминку, в четвёртой выступит ещё один российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, в заключительной пятой — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Напомним, 19-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, 22-летний Смолкин — сын актёра Бориса Смолкина.

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