Юлия Ступак обратилась к россиянам и партнёрам по команде после победы на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка, российская лыжница Юлия Ступак обратилась к жителям своей страны и команде после победы в женской эстафете на Играх в Пекине (Китай).

«Это наша общая победа! Спасибо, страна! Спасибо, команда! Выстрадали и заслужили. «Олимпийские чемпионки» — звучит гордо», — написала Юлия у себя в «инстаграме».

Фотография доступна в «инстаграме» Юлии Ступак.

Напомним, сегодня, 12 февраля, женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км. Юлия Ступак выступала на первом этапе и сумела добыть для партнёрш по команде преимущество над главными конкурентками по гонке: Норвегией, Швецией и Финляндией.

В составе российской команды, помимо Ступак, выступали Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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