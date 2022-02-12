Вероника Степанова рассказала, о ком думала на последних метрах олимпийской эстафеты
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Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о своих мыслях на последних метрах эстафеты в рамках Олимпийских игр в Пекине. Сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла золото.
«О чём / о ком я думала на последних метрах: обо всех девочках и мальчиках, которые только приходят в лыжные гонки, только выбирают наш спорт — как моя сестра Надя. Вы всё сможете, у вас всё получится — наша эстафета сегодня пусть станет примером!» — написала Степанова.
Пост доступен в «инстаграме» Вероники Степановой.
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
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