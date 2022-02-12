Депутат Свищёв: надеемся, в решении арбитров CAS по Валиевой не будет никакой политики

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв высказался о предстоящем заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой. Оно пройдёт завтра, 13 февраля, в 15:30 мск.

«Непринципиально из какой страны арбитр. Всё зависит не от национальности и паспорта, а от его профессиональных и человеческих качеств.

И в России есть своеобразные люди, которые могут такое заявить, что, имея таких друзей, и врагов не надо, как говорится.

Американец он, китаец, француз, словенец — мы будем надеяться, что арбитр будет судить и рассматривать дело нашей спортсменки профессионально.

Хочется надеяться, что в данном решении не будет никакой политики, а будет абсолютно профессиональное, взвешенное, справедливое решение. А решение может быть одно — чтобы Камиле Валиевой дали возможность продолжить выступать на Олимпийских играх», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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