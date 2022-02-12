Смолкин: думали, что лучше всего прокатались на чемпионате России, но на ОИ превзошли

Российский фигурист Глеб Смолкин оценил своё выступление в ритмическом танце вместе с Дианой Дэвис на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Мы очень довольны прокатом. Можем считать, что это лучший прокат в сезоне. Раньше думали, что лучше всего прокатались на чемпионате России, но сейчас превзошли. Ещё посмотрим повторы, будем разбирать и работать. Но в целом очень довольны ощущениями, как настроились. Мы приехали сюда заявить о себе, понравиться, чтобы нас имели в виду.
Волнение есть всегда – это нормальное явление. Нам не всё равно на то, что мы делаем. Старались справиться с волнением, вроде получилось. Тренер говорил, чтобы мы не стеснялись, катались широко и получали удовольствие. Что мы и сделали.
От жизни в Олимпийской деревне удовольствие тоже получаем, но не в полной мере из-за всех ограничений. Без этого, наверное, было бы чуть-чуть веселее. Но мы рады быть здесь», — сказал Смолкин в эфире Первого канала.
Напомним, российский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютировал на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Россияне представили ритм-танец.
За выступление Дэвис и Смолкин получили от судей 71,66 балла. Таким образом, пара квалифицировалась в произвольную программу.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 12 февраля 2022
-
16:43
-
16:35
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:22
-
16:21
-
16:21
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
16:06
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:48
-
15:42
-
15:38
-
15:36
-
15:35
-
15:24
-
15:18
-
15:17
-
15:14
-
15:12
-
15:11
-
15:11
-
15:06
-
15:04
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:46
-
14:46
-
14:42