Смолкин: думали, что лучше всего прокатались на чемпионате России, но на ОИ превзошли

Российский фигурист Глеб Смолкин оценил своё выступление в ритмическом танце вместе с Дианой Дэвис на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Мы очень довольны прокатом. Можем считать, что это лучший прокат в сезоне. Раньше думали, что лучше всего прокатались на чемпионате России, но сейчас превзошли. Ещё посмотрим повторы, будем разбирать и работать. Но в целом очень довольны ощущениями, как настроились. Мы приехали сюда заявить о себе, понравиться, чтобы нас имели в виду.

Волнение есть всегда – это нормальное явление. Нам не всё равно на то, что мы делаем. Старались справиться с волнением, вроде получилось. Тренер говорил, чтобы мы не стеснялись, катались широко и получали удовольствие. Что мы и сделали.

От жизни в Олимпийской деревне удовольствие тоже получаем, но не в полной мере из-за всех ограничений. Без этого, наверное, было бы чуть-чуть веселее. Но мы рады быть здесь», — сказал Смолкин в эфире Первого канала.

Напомним, российский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютировал на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Россияне представили ритм-танец.

За выступление Дэвис и Смолкин получили от судей 71,66 балла. Таким образом, пара квалифицировалась в произвольную программу.

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