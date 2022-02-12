Загитова — о дебюте Дэвис и Смолкина на ОИ: вышли и разорвали лёд

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова оценила ритмический танец россиян Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Они получили от судей 71,66 балла и квалифицировались в произвольную программу.

«Когда я пришла к Этери Георгиевне, мы вместе с Дианой начинали в одиночном катании, а сейчас она выступает на Олимпиаде в танцах. Это удивительно! Я очень ей горжусь. Они вышли и разорвали лёд. Сейчас Диана тренируется в Америке, но у нас тёплые отношения», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Напомним, 19-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, 22-летний Смолкин — сын актёра Бориса Смолкина.

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