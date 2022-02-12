Биатлонистка Юрлова-Перхт поздравила российских лыжниц с победой на Олимпийских играх

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поздравила женскую национальную команду по лыжным гонкам с победой на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Юлька!!! Вы просто героини сегодня! Поздравляю от всей души», — написала Юрлова-Перхт в комментариях к фотографии Юлии Ступак в «Инстаграме».
Напомним, сегодня, 12 февраля, женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км. Российская команда впервые с 2006 года выиграла этот вид программы.
Серебряные медали эстафеты достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции, которые усилиями Йонны Сундлинг вырвали бронзу у соперниц из Финляндии.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 12 февраля 2022
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