Женская сборная России по кёрлингу потерпела 4-е поражение подряд на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу в своём четвёртом матче на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) проиграла команде Японии со счётом 5:10 (1:0, 0:1, 1:0, 2:0, 0:1, 1:0, 0:3, 0:1, 0:1, 0:3). Это четвёртое кряду поражение россиянок на групповом этапе.
Результаты женской сборной России в предыдущих матчах
Россия — США — 3:9.
Россия — Швейцария — 7:8.
Россия — Южная Корея — 5:9.
В состав сборной России на Олимпиаду вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Расписание матчей сборной России
14 февраля
4:05 мск. Россия — Канада.
15:05. Россия — Дания.
15 февраля
9:05. Россия — Китай.
16 февраля
15:05. Россия — Швеция.
17 февраля
9:05. Россия — Великобритания.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 12 февраля 2022
-
18:13
-
18:13
-
18:09
-
18:09
-
18:04
-
18:03
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:53
-
17:52
-
17:52
-
17:50
-
17:50
-
17:50
-
17:47
-
17:44
-
17:40
-
17:39
-
17:39
-
17:37
-
17:27
-
17:25
-
17:13
-
17:09
-
17:03
-
16:59
-
16:59
-
16:52
-
16:47
-
16:46
-
16:43
-
16:35
-
16:34
-
16:30