Женская сборная России по кёрлингу потерпела 4-е поражение подряд на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу в своём четвёртом матче на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) проиграла команде Японии со счётом 5:10 (1:0, 0:1, 1:0, 2:0, 0:1, 1:0, 0:3, 0:1, 0:1, 0:3). Это четвёртое кряду поражение россиянок на групповом этапе.

Результаты женской сборной России в предыдущих матчах

Россия — США — 3:9.

Россия — Швейцария — 7:8.

Россия — Южная Корея — 5:9.

В состав сборной России на Олимпиаду вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Расписание матчей сборной России

14 февраля

4:05 мск. Россия — Канада.

15:05. Россия — Дания.



15 февраля

9:05. Россия — Китай.



16 февраля

15:05. Россия — Швеция.



17 февраля

9:05. Россия — Великобритания.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.