Степанова и Букин вышли в лидеры соревнований танцевальных дуэтов, набрав более 84 баллов

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин дебютировали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Россияне представили ритм-танец.
Степанова и Букин получили от судей за ритмический танец 84,09 балла. В данный момент они опережают ближайших преследователей почти на 6 баллов.
Ранее свой ритм-танец представил другой российский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Их выступление судьи оценили в 71,66 балла (промежуточное 7-е место).
В заключительной пятой разминке на лёд от России выйдут Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ранее ставшие олимпийскими чемпионами в командном первенстве.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 12 февраля 2022
-
18:13
-
18:13
-
18:09
-
18:09
-
18:04
-
18:03
-
18:02
-
17:59
-
17:55
-
17:53
-
17:52
-
17:52
-
17:50
-
17:50
-
17:50
-
17:47
-
17:44
-
17:40
-
17:39
-
17:39
-
17:37
-
17:27
-
17:25
-
17:13
-
17:09
-
17:03
-
16:59
-
16:59
-
16:52
-
16:47
-
16:46
-
16:43
-
16:35
-
16:34
-
16:30