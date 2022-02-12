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Степанова и Букин вышли в лидеры соревнований танцевальных дуэтов, набрав более 84 баллов

Степанова и Букин вышли в лидеры соревнований танцевальных дуэтов, набрав более 84 баллов
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Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин дебютировали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Россияне представили ритм-танец.

Степанова и Букин получили от судей за ритмический танец 84,09 балла. В данный момент они опережают ближайших преследователей почти на 6 баллов.

Ранее свой ритм-танец представил другой российский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Их выступление судьи оценили в 71,66 балла (промежуточное 7-е место).

В заключительной пятой разминке на лёд от России выйдут Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ранее ставшие олимпийскими чемпионами в командном первенстве.

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Олимпиада 2022. Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
12 февраля 2022, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Франция
90.83
2
Россия
88.85
3
США
87.13
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