Видеообзор исторической победы российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км.
Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics.
В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.
Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Спортсменки из Швеции взяли бронзовые награды.
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- 12 февраля 2022
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