Александр Панжинский — Веронике Степановой: блестящий в тактическом исполнении этап
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Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский обратился к Веронике Степановой, которая сегодня, 12 февраля, выиграла золото Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете.
В комментарии к посту Степановой в «Инстаграме» Панжинский написал: «Ура! Вероника, поздравляю, ты олимпийская чемпионка! Блестящий в тактическом исполнении этап».
В составе сборной России золото также выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Серебро завоевали немки, бронза досталась шведкам. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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