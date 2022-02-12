Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на Олимпийских играх — 2022

Четырёхкратные чемпионы мира, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон представили ритмический танец на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Судьи оценили их выступление в 90,83 балла, что является мировым рекордом. Французы обновили собственное достижение на 0,8 балла. В 2019 году на этапе Гран-при в Японии их результат составил 90,03 балла.

Пападакис и Сизерон вышли в лидеры соревнований, опередив российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин почти на 7 баллов (84,09).

В заключительной пятой разминке на лёд от России выйдут Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ранее ставшие олимпийскими чемпионами в командном первенстве.

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