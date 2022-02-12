Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на Олимпийских играх — 2022

Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на Олимпийских играх — 2022
Комментарии

Четырёхкратные чемпионы мира, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон представили ритмический танец на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Судьи оценили их выступление в 90,83 балла, что является мировым рекордом. Французы обновили собственное достижение на 0,8 балла. В 2019 году на этапе Гран-при в Японии их результат составил 90,03 балла.

Пападакис и Сизерон вышли в лидеры соревнований, опередив российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин почти на 7 баллов (84,09).

В заключительной пятой разминке на лёд от России выйдут Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ранее ставшие олимпийскими чемпионами в командном первенстве.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Олимпиада 2022. Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
12 февраля 2022, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Франция
90.83
2
Россия
88.85
3
США
87.13
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022