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Все медали России на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, Олимпиада-2022, ОИ-2022

Все медали сборной России на Олимпийских играх — 2022 по состоянию на 13 февраля
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Сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) по состоянию на 13 февраля завоевала 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Предлагаем вашему вниманию список российских призёров Игр-2022.

Зимние Олимпийские игры. Пекин. Медали сборной России по состоянию на 13 февраля
Золото (4): Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон); Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов (фигурное катание, командный турнир); Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова (лыжные гонки, эстафета); Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов (лыжные гонки, эстафета).

Серебро (5): Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон); Денис Спицов (лыжные гонки, скиатлон); Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир); Александр Большунов (лыжные гонки, разделка на 15 км); Константин Ивлиев (шорт-трек, 500 м).

Бронза (8): Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета); Анастасия Смирнова (фристайл, могул); Виктор Уайлд (сноуборд, параллельный гигантский слалом); Александр Терентьев (лыжные гонки, спринт); Татьяна Иванова (санный спорт); Семён Елистратов (шорт-трек, 1500 м); Эдуард Латыпов (биатлон, гонка преследования); Ангелина Голикова (конькобежный спорт, 500 м).

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