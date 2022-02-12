Арбитр, который будет рассматривать дело Валиевой в CAS, почти 10 лет работал в НОК США

Американский арбитр Джеффри Бенц, который войдёт в состав коллегии, рассматривающей дело российской фигуристки Камилы Валиевой, долгое время работал в Национальном олимпийском комитете США и Федерации фигурного катания в США. В НОК он проработал с 1997 по 2006 год, а в федерации — с 1988 по 1996 год.
Бенц рассматривал резонансные допинговые дела, включая кейс российской теннисистки Марии Шараповой, норвежской лыжницы Терезе Йохауг и китайского пловца Сунь Яна.
Вчера, 11 февраля, была официально подтверждена информация о положительной допинг-пробе 15-летней спортсменки. Её участие в личном турнире зависит от решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Выездная панель CAS начнёт рассматривать дело Валиевой завтра, 13 февраля, в 15:30 мск.
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- 12 февраля 2022
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