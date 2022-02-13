Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно семь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 13 февраля

Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины

1. Марко Одерматт (Швейцария) — 2.09,35.

2. Жан Краньец (Словения) +0,19.

3. Матьё Февр (Франция) +1,34.

Лыжные гонки, эстафета, мужчины

1. Россия — 1:54.50,7.

2. Норвегия — +1.07,2.

3. Франция — +1.16,4.

Биатлон, гонка преследования, женщины

1. Мартё Рёйселанд (Норвегия) 34.46,9 (1).

2. Эльвира Эберг (Швеция) +1.36,5 (3).

3. Тириль Экхофф (Норвегия) +1.48,7 (3).

Биатлон, гонка преследования, мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 39.07,15 (0).

2. Тарьей Бё (Норвегия) +28,6 (1).

3. Эдуард Латыпов (Россия) +35,3 (1).

Шорт-трек, эстафета, 3000 м, женщины

1. Нидерланды — 4.03,409.

2. Южная Корея — 4.03,627.

3. Китай — 4.03,863.

Шорт-трек, 500 м, мужчины

1. Лю Шаоан (Венгрия) — 40.33.

2. Константин Ивлиев (Россия) — 40,45.

3. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,68.

Конькобежный спорт, 500 м, женщины

1. Эрин Джексон (США) — 37,04.

2. Михо Такаги (Япония) +0,08.

3. Ангелина Голикова (Россия) +0,17.

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