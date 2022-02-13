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Результаты соревнований зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, 9-й день, 13 февраля, ОИ-2022

Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 13 февраля
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Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно семь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 13 февраля
Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины
1. Марко Одерматт (Швейцария) — 2.09,35.
2. Жан Краньец (Словения) +0,19.
3. Матьё Февр (Франция) +1,34.

Лыжные гонки, эстафета, мужчины
1. Россия — 1:54.50,7.
2. Норвегия — +1.07,2.
3. Франция — +1.16,4.

Биатлон, гонка преследования, женщины
1. Мартё Рёйселанд (Норвегия) 34.46,9 (1).
2. Эльвира Эберг (Швеция) +1.36,5 (3).
3. Тириль Экхофф (Норвегия) +1.48,7 (3).

Биатлон, гонка преследования, мужчины
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 39.07,15 (0).
2. Тарьей Бё (Норвегия) +28,6 (1).
3. Эдуард Латыпов (Россия) +35,3 (1).

Шорт-трек, эстафета, 3000 м, женщины
1. Нидерланды — 4.03,409.
2. Южная Корея — 4.03,627.
3. Китай — 4.03,863.

Шорт-трек, 500 м, мужчины
1. Лю Шаоан (Венгрия) — 40.33.
2. Константин Ивлиев (Россия) — 40,45.
3. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,68.

Конькобежный спорт, 500 м, женщины
1. Эрин Джексон (США) — 37,04.
2. Михо Такаги (Япония) +0,08.
3. Ангелина Голикова (Россия) +0,17.

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