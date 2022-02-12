Немка Найзе выиграла золото в соревнованиях по скелетону, россиянок нет в топ-10

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершились соревнования по скелетону среди женщин. Победителем стала немка Ханна Найзе. Её результат составил 4:07.62.



Второе место заняла Жаклин Нарракотт из Австралии. Бронзовую медаль завоевала Кимберли Бос, представляющая Нидерланды.



Лучшей среди россиянок стала Юлия Канакина. Она показала 11-й результат. Алина Тарарыченкова стала 15-й, а Елена Никитина — 16-й.

Напомним, Никитина ранее заявила о «войне в сборной России по скелетону». В дальнейшем она сообщила, что расскажет обо всём после завершения Олимпийских игр в Пекине.

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