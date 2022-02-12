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Немка Найзе выиграла золото в соревнованиях по скелетону, россиянок нет в топ-10

Немка Найзе выиграла золото в соревнованиях по скелетону, россиянок нет в топ-10
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На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершились соревнования по скелетону среди женщин. Победителем стала немка Ханна Найзе. Её результат составил 4:07.62.

Второе место заняла Жаклин Нарракотт из Австралии. Бронзовую медаль завоевала Кимберли Бос, представляющая Нидерланды.

Лучшей среди россиянок стала Юлия Канакина. Она показала 11-й результат. Алина Тарарыченкова стала 15-й, а Елена Никитина — 16-й.

Напомним, Никитина ранее заявила о «войне в сборной России по скелетону». В дальнейшем она сообщила, что расскажет обо всём после завершения Олимпийских игр в Пекине.

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Олимпиада 2022. Скелетон
Женщины. 4-я попытка
12 февраля 2022, суббота. 16:55 МСК
Окончено
1
Ханна Найзе
Германия
4:07.62
2
Жаклин Нарракотт
Австралия
+0.62
3
Кимберли Бос
Нидерланды
+0.84
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