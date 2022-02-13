Горнолыжный спорт, Олимпиада, мужчины: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях горнолыжников в гигантском слаломе. Первая попытка начнётся в 5:15 мск, решающая — в 8:45.
В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После восьмого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Германия (8 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая медали). Россия располагается на восьмом месте (3-4-6).
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