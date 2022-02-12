Гербольдт: ждала от Кацалапова и Синициной большего, два балла отставания — весомо

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, оценила выступление российских дуэтов в ритм-танце на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).



Перед произвольным танцем Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место, около двух баллов уступая Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. При этом россияне обновили личный рекорд, а французы улучшили принадлежавшее им же мировое достижение. Александра Степанова и Иван Букин 0,05 балла уступают четвёртому месту, Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 14-е.

«После короткой программы шансы на золото сохраняются у всех, хотя разница в два балла в танцах — это разрыв. Не то чтобы французы для нас недосягаемы, но это весомо. Я ожидала от Синициной и Кацалапова большего. Достаточно предсказуемо, что мы уступаем именно французской паре. Однако в прошлом году мы выиграли у них, поэтому нужно просто уверенно откататься.



Мы всегда говорили, что Дэвис и Смолкин — юная пара. Поэтому они приехали на Олимпиаду просто набраться опыта. Они не будут бороться за высокие места.



У Степановой и Букина отрыв от лидеров составляет шесть очков— это очень много. Но на Олимпиаде может произойти что угодно. Я хочу верить, что у них есть шансы на золото», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.