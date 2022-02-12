Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Навка: у Кацалапова и Синициной лучшая произвольная в мире. У них все шансы на золото

Навка: у Кацалапова и Синициной лучшая произвольная в мире. У них все шансы на золото
Комментарии

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка оценила выступление российских дуэтов в ритм-танце на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Перед произвольным танцем Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место, около двух баллов уступая Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. При этом россияне обновили личный рекорд, а французы улучшили принадлежавшее им же мировое достижение. Александра Степанова и Иван Букин 0,05 балла уступают четвёртому месту, Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 14-е.

«Это был лучший прокат Кацалапова и Синициной. Все три пары блистательно откатались. Молодцы, что в этой тяжёлой обстановке выдержали всё с поднятой головой. Я очень рада! Нужно выдохнуть и откататься так же хорошо послезавтра. У Никиты и Вики лучшая произвольная программа в мире. У них есть все шансы на золото.

Степанова с Букиным молодцы. Нелегко, но попали в сильнейшую пятёрку. Будем за них тоже болеть», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Российские фигуристы выдали лучший танец в карьере, но проиграли. Золота не будет? Российские фигуристы выдали лучший танец в карьере, но проиграли. Золота не будет?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022