Навка: у Кацалапова и Синициной лучшая произвольная в мире. У них все шансы на золото

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка оценила выступление российских дуэтов в ритм-танце на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).



Перед произвольным танцем Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место, около двух баллов уступая Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. При этом россияне обновили личный рекорд, а французы улучшили принадлежавшее им же мировое достижение. Александра Степанова и Иван Букин 0,05 балла уступают четвёртому месту, Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 14-е.



«Это был лучший прокат Кацалапова и Синициной. Все три пары блистательно откатались. Молодцы, что в этой тяжёлой обстановке выдержали всё с поднятой головой. Я очень рада! Нужно выдохнуть и откататься так же хорошо послезавтра. У Никиты и Вики лучшая произвольная программа в мире. У них есть все шансы на золото.



Степанова с Букиным молодцы. Нелегко, но попали в сильнейшую пятёрку. Будем за них тоже болеть», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.