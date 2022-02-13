Лыжные гонки, Олимпиада — 2022: когда начнётся мужская эстафета, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужской лыжной эстафете 4х10 км. Начало соревнований запланировано на 10:00 мск.
В прямом эфире мужскую эстафету покажет Первый канал. За сборную России выступят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Большунов на Олимпиаде-2022 уже завоевал одну золотую (скиатлон) и одну серебряную (разделка) медали. Спицов стал серебряным призёром в скиатлоне.
Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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