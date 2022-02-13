Биатлон, Олимпийские игры: когда начнётся женская гонка преследования, где смотреть

Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится женская биатлонная гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.
В прямом эфире гонку преследования покажет Первый канал.
Первой на дистанцию отправится победительница спринта, норвежка Марте Рёйселанд. Участие в гонке примут четыре россиянки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.
В соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх в Пекине сборная России пока завоевала одну медаль — бронзу в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов).
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