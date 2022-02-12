Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Юлия Ступак: тактика на эстафету была другая

Юлия Ступак: тактика на эстафету была другая
Комментарии

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала победу женской сборной в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россиянки в эстафете опередили команды Германии и Швеции.

«Тактика была другая, честно говоря, но все так хотели выиграть эту медаль, что просто уже думали о том, как бы это сделать. Лыжи просто потрясающе ехали, мне все об этом говорили», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

Женская сборная России впервые с 2006 года выиграла эстафету на Олимпийских играх.

В состав российской сборной входили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

«Рыдаю уже час». Что говорят в Норвегии после поражения в лыжной эстафете на Олимпиаде «Рыдаю уже час». Что говорят в Норвегии после поражения в лыжной эстафете на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022