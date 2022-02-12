Юлия Ступак: тактика на эстафету была другая

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала победу женской сборной в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россиянки в эстафете опередили команды Германии и Швеции.



«Тактика была другая, честно говоря, но все так хотели выиграть эту медаль, что просто уже думали о том, как бы это сделать. Лыжи просто потрясающе ехали, мне все об этом говорили», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».



Женская сборная России впервые с 2006 года выиграла эстафету на Олимпийских играх.

В состав российской сборной входили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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