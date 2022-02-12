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«Выступили блестяще!» Авербух оценил шансы Синициной и Кацалапова на золото Олимпиады

«Выступили блестяще!» Авербух оценил шансы Синициной и Кацалапова на золото Олимпиады
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Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух оценил выступление чемпионов Европы и мира россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Перед произвольным танцем Синицина и Кацалапов занимают второе место, около двух баллов уступая Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. При этом россияне обновили личный рекорд, а французы улучшили принадлежавшее им же мировое достижение.

«Синицина и Кацалапов выступили сегодня блестяще! Это их лучший прокат, за который они получили хорошие баллы. Мы находимся вдали от французов, но сохраняем интригу. В произвольной программе может произойти рокировка. Главная задача выполнена — шансы на золото не потеряны и ещё высоки. Но Пападакис и Сизерон — легенды и элита фигурного катания. Не хочется никого закидывать шапками, но сегодня все три наши пары откатались очень хорошо», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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