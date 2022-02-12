Илья Авербух рассказал, что нужно Степановой и Букину для борьбы за бронзу Олимпийских игр

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух оценил выступление чемпионов Европы и мира россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Степанова и Букин по итогам ритм-танца уступили 0,05 балла американскому дуэту Мэдисон Чок/Эван Бэйтс и занимают пятое место. От бронзы россиян отделяют 3,04 балла.

«Надо быть реалистами, Степанова и Букин не могут бороться за золото с французами. Но они хорошо выступили, обогнали канадцев и итальянцев. Ребята могут бороться за бронзу, но для этого нужен блестящий прокат от нас и плохой – от соперников.



Смолкин и Дэвис приехали приобретать опыт. Сегодня они хорошо справились с волнением. Но их олимпийский цикл — следующий. В этот период они будут претендовать на высокие места», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.