Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования

Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится мужская биатлонная гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 13:45 мск.
Первым на дистанцию отправится победитель спринта, норвежец Йоханнес Бё. Спустя 26 секунд стартует француз Кентен Фийон Майе. Затем в борьбу вступит ещё один представитель Норвегии Тарьей Бё (+0.39).
Участие в гонке примут четыре россиянина: Максим Цветков стартует 4-м (+0.41), Эдуард Латыпов — 11-м (+1.14), Даниил Серохвостов — 19-м (+1.38) и Александр Логинов — 38-м (+2.15).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 13 февраля 2022
-
12:28
-
12:28
-
12:28
-
12:22
-
12:22
-
12:22
-
12:21
-
12:19
-
12:18
-
12:16
-
12:15
-
12:14
-
12:11
-
12:11
-
12:11
-
12:11
-
12:08
-
12:07
-
12:06
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:55
-
11:55
-
11:49
-
11:30
-
11:29
-
11:29
-
11:23
-
11:06
-
11:03
-
11:01
-
11:00
-
10:48