Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования

Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится мужская биатлонная гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 13:45 мск.

Первым на дистанцию отправится победитель спринта, норвежец Йоханнес Бё. Спустя 26 секунд стартует француз Кентен Фийон Майе. Затем в борьбу вступит ещё один представитель Норвегии Тарьей Бё (+0.39).

Участие в гонке примут четыре россиянина: Максим Цветков стартует 4-м (+0.41), Эдуард Латыпов — 11-м (+1.14), Даниил Серохвостов — 19-м (+1.38) и Александр Логинов — 38-м (+2.15).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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