Шорт-трек, Олимпийские игры, женщины, эстафета, 3000 м: когда начало, где смотреть
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Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по шорт-треку в эстафете на 3000 м. Начало запланировано на 14:35 мск.
В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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