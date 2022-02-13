Шорт-трек, Олимпийские игры, мужчины, 500 м: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по шорт-треку на дистанции 500 м. Четвертьфиналы начнутся в 14:00 мск, полуфиналы — в 14:27, финал — в 15:09.
В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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