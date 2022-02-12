«Наконец-то я передала эстафету». Чепалова — об олимпийском золоте Степановой

Трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова прокомментировала победу женской сборной России в лыжной эстафете на зимней Олимпиаде в Пекине.

Золотые медали завоевали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, которая стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок, спустя 24 года отобрав это достижение у Чепаловой.



«Счастлива, что наконец-то девчонки выиграли. Так тяжело всё шло много лет. Я очень рада за них. Так переживала, волновалась. Варила борщ и плакала.

Если брать Степанову, она разложила всё хорошо, молодец. Тянула, никого не дёргала. Удивили норвежки первые два этапа – техника идеальной была. Наши на первых двух этапах хорошо прошли, делали разрывы большие. По мне – это намного выгоднее. Для меня так было комфортнее. Так надёжно, самое главное – удержать.

У Сориной, кажется, подкачали лыжи. Она хорошо работала, на подъёме уходила, на спуске её догоняли. Когда я бегала – меня всегда такое напрягало.

Степанова в том же возрасте, что и я в Нагано? Да, сегодня заметила. Говорю: «Наконец-то я передала эстафету». Очень счастлива. Что бы ей пожелала? Хорошей карьеры, продолжения таких же результатов. Дальневосточники сильны духом. Если родилась такая звезда, то должна продолжать, что было ранее. Всем девчонкам хочу пожелать, чтобы кураж остался и продолжался долгие годы.

Знаю по себе, получив одну медаль, хочется ещё. Пусть стараются, держат марку и радуют болельщиков», — приводит слова Чепаловой Metaratings.