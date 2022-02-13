Россия — Италия, кёрлинг, Олимпийские игры — 2022: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 13 февраля, мужская сборная России по кёрлингу проведёт свой пятый матч на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соперником россиян будет команда Италии. Начало встречи запланировано на 4:05 мск.
В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра».
Результаты сборной России в предыдущих матчах Олимпиады-2022
Россия — США — 5:6.
Россия — Китай — 7:4.
Россия — Швейцария — 3:6.
Россия — Дания — 10:2.
В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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