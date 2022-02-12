Смолкин — о ситуации с Валиевой: это всегда плохо, и неважно, Камила это или кто-то ещё

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис, высказался о ситуации с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой, сданной в декабре 2021 года.

О результатах тестирования стало известно только 8 февраля, после победы сборной России в командном турнире. Решение о допуске Камилы к участию в личном турнире будет принимать завтра, 13 февраля, выездная панель CAS. Партнёрша Смолкина – дочь тренера Валиевой Этери Тутберидзе.



«Мы не думаем о ситуации с Валиевой. Сложно что-то сказать по этому поводу, потому что мы ничего об этом не знаем. Как и все остальные, мы просто ждём, чем закончится эта история. Желаем Камиле всего наилучшего. Она отличная фигуристка с большим будущим. Подобная ситуация — это всегда плохо, и неважно, Камила это или кто-то ещё. В любом случае плохо, когда подобная ситуация возникает. Нам очень жаль любого спортсмена, который оказывается в таком положении», — сказал Смолкин после ритм-танца.