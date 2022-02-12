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Губерниев рассказал, кто из россиян будет бороться за медали в пасьюте на ОИ

Губерниев рассказал, кто из россиян будет бороться за медали в пасьюте на ОИ
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Комментатор Дмитрий Губерниев оценил перспективы российских биатлонистов в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня, 12 февраля, в Пекине состоялся мужской спринт. Лучшим из россиян был Максим Цветков, показавший четвёртый результат.

«Эдику нужно было стрелять минус один на стойке, чтобы у него были надежды на медали в гонке преследования. Шансы на медали в биатлоне в воскресенье есть. Резцова и Цветков однозначно за них поборются. Латыпов, если очень сильно фартанет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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