Петтер Нортуг: будет скандал, если Норвегия не завоюет золото в мужской эстафете

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг рассказал об ожиданиях от мужской эстафеты на Олимпийских играх – 2022. Гонка пройдёт завтра, 13 февраля. Состоявшуюся сегодня женскую эстафету выиграла сборная России, норвежки остались без медалей.

«На мужскую сборную Норвегии оказывается большое давление. Устроит только золото. Я брал серебро. Это поражение и разочарование. Нужно только золото, только этот результат будет считаться достаточным. Серебро — это скандал. Это будет не наш уровень. Поэтому нашим ребятам приходится жить с этим давлением», — приводит слова Нортуга TV2.

В мужской эстафете за сборную Норвегии выступят Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Клебо. Им будут противостоять россияне Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.