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Воронкова удаляли с площадки, Жамнов эмоционально руководил сборной. Фото поражения России

Воронкова удаляли с площадки, Жамнов эмоционально руководил сборной. Фото поражения России
Россия — Чехия
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Сегодня, 12 февраля, в Пекине на Олимпийских играх — 2022 на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).

Нападающий сборной России Никита Гусев поделился мнением об игре национальной команды в матче с Чехией.

«Как мне такой счёт, стало веселее? Нет, мы проиграли, поэтому не веселее. Что сегодня произошло? Мы ничего не меняли, старались больше бросать и создавать моменты. Ассистентский хет-трик… Тут самое главное, чтобы команда выиграла. Поэтому лучше 1:0 выиграть, чем очки набирать.

Что можно сказать об удалении Воронкова? Без комментариев. Прогресс в игре чувствуется? Мы потихоньку начинаем играть всё лучше. Надеюсь, что следующая игра будет ещё лучше. Небольшой перерыв даст возможность лучше подготовиться? Думаю, что да. Даст нам время подготовиться, немножко выдохнуть. Пойдём с новыми силами.

Наконец-то реализовали большинство. Это хорошо, но у нас много попыток, надо улучшать этот компонент. В меньшинстве много пропустили. Надо поработать», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).

Лучшие кадры с матча Россия — Чехия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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