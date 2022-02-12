Терезе Йохауг: судя по всему, есть люди, которые хотят меня уничтожить

Норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о собственном поведении во время эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Во время гонки она оборачивалась и громко кричала. Этот момент попал в телевизионную трансляцию. По словам Йохауг, у неё возникли претензии к финке Юханне Матинтало.
«Матинтало наезжала на мои лыжи. Это было не один раз, а несколько. У нас не было причин вставать друг другу на лыжи. В этом не было никакой нужды. Судя по всему, есть люди, которые хотят меня уничтожить. Думаю, мне всё-таки удалось выжать максимум на своём этапе», — приводит слова Йохауг Expressen.
Сборная России выиграла эстафету. Второе место заняла команда Германии, а третье — Швеции. Финская сборная стала четвёртой, а норвежская — пятой.
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