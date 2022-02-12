Панжинский: наши мужчины — фавориты завтрашней эстафеты, очень высокие шансы на золото

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский поделился ожиданиями от мужской эстафеты, которая пройдёт на Олимпийских играх в Пекине (Китай) завтра, 13 февраля.
«В отличие от нашей женской сборной по лыжам, наши мужчины — главные фавориты завтрашней эстафеты. На это также намекает слабое выступление Норвегии. У них, помимо Клебо и Холланда, никто не показывает свою истинную силу. У нас, в свою очередь, самая ровная сборная — четыре сильных лыжника. Но эстафета при этом — очень сложная гонка. Одной ошибки достаточно, чтобы разрушить нашу мечту. Но шансы на золото у нас очень высокие», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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