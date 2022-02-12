Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Панжинский: наши мужчины — фавориты завтрашней эстафеты, очень высокие шансы на золото

Панжинский: наши мужчины — фавориты завтрашней эстафеты, очень высокие шансы на золото
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский поделился ожиданиями от мужской эстафеты, которая пройдёт на Олимпийских играх в Пекине (Китай) завтра, 13 февраля.

«В отличие от нашей женской сборной по лыжам, наши мужчины — главные фавориты завтрашней эстафеты. На это также намекает слабое выступление Норвегии. У них, помимо Клебо и Холланда, никто не показывает свою истинную силу. У нас, в свою очередь, самая ровная сборная — четыре сильных лыжника. Но эстафета при этом — очень сложная гонка. Одной ошибки достаточно, чтобы разрушить нашу мечту. Но шансы на золото у нас очень высокие», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Губерниев — о лыжной эстафете на ОИ: у Норвегии паника. У мужиков отличные шансы на золото
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022