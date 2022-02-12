Драчёв: если в эстафете наши будут работать на отрыв, то у Норвегии и других шансов нет

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился ожиданиями от мужской эстафеты лыжников, которая состоится на Олимпийских играх завтра, 13 февраля.
«У нас очень мощный состав лыжников. Если ребята в эстафете будут работать на отрыв, вырвутся сразу вперёд, то у Норвегии, да и ни у кого другого, шансов не будет. Надо сразу включиться на 100% — это единственный шанс вырвать победу у Клебо. Нельзя играть в «кошки-мышки», тогда он выиграет.
Большунов один не сможет привести нас к победе. Вся команда должна с первого метра лупить, лупить и лупить. Если нам достаточно серебра, можно уже сейчас идти отдыхать. А для золота нужно идти ва-банк и работать от первого и до последнего метра дистанции. Погодные условия нам позволяют бороться. В Китае наша лыжня, сибирская. Это действительно почти Сибирь. Снег там бетон — знакомо нам с детства», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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