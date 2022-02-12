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Драчёв: если в эстафете наши будут работать на отрыв, то у Норвегии и других шансов нет

Драчёв: если в эстафете наши будут работать на отрыв, то у Норвегии и других шансов нет
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился ожиданиями от мужской эстафеты лыжников, которая состоится на Олимпийских играх завтра, 13 февраля.

«У нас очень мощный состав лыжников. Если ребята в эстафете будут работать на отрыв, вырвутся сразу вперёд, то у Норвегии, да и ни у кого другого, шансов не будет. Надо сразу включиться на 100% — это единственный шанс вырвать победу у Клебо. Нельзя играть в «кошки-мышки», тогда он выиграет.

Большунов один не сможет привести нас к победе. Вся команда должна с первого метра лупить, лупить и лупить. Если нам достаточно серебра, можно уже сейчас идти отдыхать. А для золота нужно идти ва-банк и работать от первого и до последнего метра дистанции. Погодные условия нам позволяют бороться. В Китае наша лыжня, сибирская. Это действительно почти Сибирь. Снег там бетон — знакомо нам с детства», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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