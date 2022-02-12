Степанова рассказала, как год назад выиграла ЧМ U20, и поблагодарила Сорина

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова вспомнила, как ровно за год назад до победы на Играх в Пекине стала чемпионкой мира среди юниоров на дистанции 5 км коньковым ходом.

«Ровно год назад, 12 февраля 2021 года, я стала чемпионкой мира среди юниорок, U20. Стала довольно уверенно, ожидаемо, планируемо и на любимой дистанции в 5 км коньком. Но если бы кто-то мне тогда сказал, что через год я побегу те же 5 км в эстафете на Олимпиаде — я бы рассмеялась в лицо. Ок, откровенно говоря, именно так и было — рассмеялась, когда предложили помечтать о таком.



Мечтайте о невероятном. И заставьте себя это невероятное достигать. Спасибо всем, кто заставил мечтать — их много, перечислю всех в отдельном посте, когда немного мысли улягутся, но Егора Владимировича Сорина обязана поблагодарить сегодня. Он не простой, он бывает жёстким, но он потрясающий специалист и отличный мотиватор! Хотите чего-то достичь? Взаимодействуйте с амбициозными людьми!» — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».