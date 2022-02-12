Крянин отреагировал на слова Губерниева, который заявил, что у сборной Норвегии паника

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал интервью российского комментатора Дмитрия Губерниева. Ранее Губерниев заявил, что в норвежской лыжной команде началась паника после успехов россиян на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Все команды, которые завтра выйдут на старт, выйдут с одной мыслью – побороться за медали. В команде четыре человека, в этом интрига и заключается. Кто в каком состоянии, к кому повернётся удача – предугадать невозможно. Норвегия, Швеция, несколько других стран, в том числе и наши – все претенденты на медали.
Губерниев считает, что у Норвегии паника? Дмитрий Губерниев считает себя специалистом, но мы знаем, как это происходит именно внутри. Шансы на золото у нас есть, но пока ты не пересёк финишную прямую, ничего загадывать нельзя. Есть много случаев, когда выходят фавориты и происходит что-то другое. Так бывает и с аутсайдерами. Сегодня немецкая команда это доказала: финны, норвежцы – по результатам сильнее, но немцы оказали сопротивление и оказались на второй строчке. В этом интрига и заключается», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 12 февраля 2022
-
22:42
-
22:36
-
22:25
-
22:10
-
22:01
-
21:56
-
21:51
-
21:48
-
21:46
-
21:16
-
21:16
-
21:07
-
21:00
-
20:54
-
20:42
-
20:41
-
20:35
-
20:28
-
20:18
-
19:59
-
19:57
-
19:53
-
19:48
-
19:46
-
19:44
-
19:41
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:28
-
19:27
-
19:26
-
19:23
-
19:23
-
19:13