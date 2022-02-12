Крянин отреагировал на слова Губерниева, который заявил, что у сборной Норвегии паника

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал интервью российского комментатора Дмитрия Губерниева. Ранее Губерниев заявил, что в норвежской лыжной команде началась паника после успехов россиян на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Все команды, которые завтра выйдут на старт, выйдут с одной мыслью – побороться за медали. В команде четыре человека, в этом интрига и заключается. Кто в каком состоянии, к кому повернётся удача – предугадать невозможно. Норвегия, Швеция, несколько других стран, в том числе и наши – все претенденты на медали.



Губерниев считает, что у Норвегии паника? Дмитрий Губерниев считает себя специалистом, но мы знаем, как это происходит именно внутри. Шансы на золото у нас есть, но пока ты не пересёк финишную прямую, ничего загадывать нельзя. Есть много случаев, когда выходят фавориты и происходит что-то другое. Так бывает и с аутсайдерами. Сегодня немецкая команда это доказала: финны, норвежцы – по результатам сильнее, но немцы оказали сопротивление и оказались на второй строчке. В этом интрига и заключается», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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