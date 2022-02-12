Фрида Карлссон объяснила своё поведение на церемонии. Она хотела отдать медаль партнёрше
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Шведская лыжница Фрида Карлссон объяснила, почему на церемонии награждения призёров женской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай) хотела отдать медаль подруге по команде Йонне Сундлинг.
Шведская команда стала бронзовым призёром олимпийской эстафеты благодаря спринтерскому финишу Сундлинг. Карлссон свой этап провалила из-за плохого самочувствия.
«Сегодня я не заслужила ни одной медали, а Сундлинг заслужила две. Сейчас я не могу думать о том, что эта медаль заслуженная. Может, к вечеру отойду и передумаю», — приводит слова Карлссон Aftonbladet.
Победу в эстафете одержали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, вторыми стали немецкие спортсменки.
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