Фрида Карлссон объяснила своё поведение на церемонии. Она хотела отдать медаль партнёрше

Шведская лыжница Фрида Карлссон объяснила, почему на церемонии награждения призёров женской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай) хотела отдать медаль подруге по команде Йонне Сундлинг.

Шведская команда стала бронзовым призёром олимпийской эстафеты благодаря спринтерскому финишу Сундлинг. Карлссон свой этап провалила из-за плохого самочувствия.



«Сегодня я не заслужила ни одной медали, а Сундлинг заслужила две. Сейчас я не могу думать о том, что эта медаль заслуженная. Может, к вечеру отойду и передумаю», — приводит слова Карлссон Aftonbladet.

Победу в эстафете одержали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, вторыми стали немецкие спортсменки.