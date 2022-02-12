Хованцев: посоветовал бы нашим биатлонистам отключить интернет, послушать книгу или музыку

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился впечатлениями от спринтов на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Никому из российских биатлонистов не удалось завоевать медали в этих гонках.



«В прошлых гонках Резцова доказала, что она находится в топе по скорости. Ей нужно просто хорошо отстреляться — она на это способна. То же самое можно сказать про Нигматуллину. Ульяне достаточно одного промаха, чтобы претендовать на медаль, Кристине — два. У нас всё время одна надежда на этих двоих. Всё-таки Казакевич и Миронова уступают в ходе нашим девушкам и другим спортсменкам.



На время таких стартов я бы посоветовал нашим биатлонисткам отключить интернет, чтобы на них не давило медиа. Им нужно найти способ отвлечься — можно послушать аудиокнигу или музыку. Не думаю, что им безразлично, что о них пишут», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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