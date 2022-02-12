Фигурист Кондратюк не прилетел в Москву из Пекина вместе с Семененко и Мозалёвым

Российский фигурист Марк Кондратюк не прилетел в Москву из Пекина вместе с первой группой российских спортсменов.
Соревнования мужчин в личном олимпийском турнире завершились 10 февраля. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший восьмое место. Кондратюк занял 15-е место, Андрей Мозалёв – 19-е. Ранее Кондратюк в составе сборной России выиграл командный турнир, однако медали призёрам этих соревнований до сих пор не вручены.
Завтра, 13 февраля, выездная панель CAS заслушает дело о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой. Несмотря на то что проба была сдана ещё в декабре, её результат стал известен только после победы россиян в командном турнире, из-за чего и было отложено награждение. По результатам заседания CAS станет известно, выступит ли россиянка в личном турнире. Также МОК должен принять решение о судьбе медали россиян и о сроках награждения. Результат сборной России не могут аннулировать автоматически, так как тест Валиева сдала не в Пекине.
- 12 февраля 2022
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