Вяльбе: больше всего во время эстафеты переживала за Степанову

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о победе российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Российская команда, в которую входили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, опередила сборные Германии и Швеции.



«Так как Олимпиада не закончилась, чуть-чуть для безумия у меня ещё запас есть. Все этапы были волнительные, несмотря на то что мы лидировали с немками. Волнение никуда не уходило. Наверное, больше всего переживала за Веронику. Всё-таки она ещё не имеет такого опыта. Но она молодец — хладнокровно, в своём стиле, никуда не спеша.



Не имея опыта, Степанова «привезла» на финише 18 секунд? Надо знать, кому «привезла». Немке — да. А если бы она со шведкой шли, мы бы все, наверное, очень сильно переживали. Всё сложилось. Девчонки ей сделали то, что должны были сделать. За это она тоже должна быть им благодарна», — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Россия 24».

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