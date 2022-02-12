Линекер — о Валиевой: допинг в спорте — это всегда неправильно, но в 15 лет? Какого чёрта?

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер высказался о ситуации с положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.
Проба была сдана 25 декабря 2021 года на чемпионате России в Санкт-Петербурге, однако её результат стал известен только 8 февраля после победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Допинг в спорте – это всегда неправильно, но в 15 лет? Какого черта?» – написал Линекер на своей странице в «Твиттере».
Завтра, 13 февраля, выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) должна рассмотреть дело Валиевой и решить, сможет ли фигуристка выступить в личном турнире. Также Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять решение о награждении призёров командного турнира. Результат россиян нельзя автоматически аннулировать, так как положительная проба Валиевой была сдана не в Пекине.
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