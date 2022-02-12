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Россия — четвёртая по количеству медалей после 9-го дня Олимпийских игр в Пекине

Россия — четвёртая по количеству медалей после 9-го дня Олимпийских игр в Пекине
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Сборная России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) по состоянию на 12 февраля занимает четвёртое место в общем медальном зачёте по количеству завоёванных наград. Сегодня россияне выиграли золотую медаль в лыжных гонках. Её принесла женская сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой, которая выиграла эстафету.

Всего в копилке россиян в настоящее время 13 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.

На первом месте находится сборная Норвегии, которая завоевала 17 медалей (8-3-6). Второе место занимает Германия с 14 медалями (8-5-1). Также 14 медалей у сборной Австрии (4-6-4).

За сборной России в медальном зачёте по количеству медалей следует команда Канады, которая также завоевала 13 медалей. Но у канадцев лишь одна награда высшей пробы (1-4-8).

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