Саночник Павличенко: делаем сани сами. Вот что соберём летом — либо поедет, либо нет

Российский саночник Семён Павличенко после возвращения из Пекина (Китай), где он участвовал в Олимпийских играх, рассказал о работе с инвентарём.



«Работал каждый день с инвентарём, хотел сделать всё лучше и лучше. Первый день гонки откатал – пошёл в мастерскую, решил попробовать внести изменения: не зря же мне сон приснился, что я еду 56,8! И не зря мне приходят эти мысли! Иду, делаю, ещё пост пишут в «Инстаграм»: «Навяжем борьбу». Вышел на лёд, думаю: «Ну, сегодня-то точно 56,8 будет». Еду на одну сотую секунду быстрее! Расстроился, а потом проанализировал: «Надо было соточку-то побыстрее проехать».



Проблемы с инвентарём? У нас довольно технический вид спорта, едем по трассе за счёт законов физики. Сани не должны тормозить сами себя, их надо сделать свободными, чтобы гасили вибрацию, скользили. У нас нет научной базы, людей-физиков, которые сделают сани так, чтобы те поехали быстро. Мы делаем это методом проб и ошибок, каждый год собираем сани. Вот что соберём за лето – то выведем в октябре: либо поедет, либо нет. У нас нет человека, который едет и думает: «Сейчас я сделаю пушку!» — сказал Павличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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